Названы самые чистые и самые грязные города Испании

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Испанская Организация потребителей и пользователей (OCU) путём голосования определила самые чистые и самые грязные города страны. Всего в рейтинг вошли 69 крупнейших испанских городов. Учитывались следующие факторы: мусор на улицах, экскременты животных, разрисованные стены домов, состояние мусорных контейнеров и территории вокруг них и т.д.
Начнём с самых грязных городов. Вот пятёрка аутсайдеров: Пальма, Аликанте, Севилья, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
А вот самые чистые: Овьедо, Бильбао, Виго, Памплона и Альбасете.