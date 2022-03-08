Какую еду чаще всего заказывают на дом испанцы?

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Согласно карте самых популярных блюд с доставкой на дом, в Испании наибольшей популярностью пользуется пицца. Карта составлена британской компанией MoneyBeach.
Пицца лидирует на большей части Европы: в Италии, Франции, Германии, Польше, Норвегии, Финляндии и некоторых других странах. В России, по данным британской компании, наибольшей популярностью пользуется кебаб. В Украине, Молдавии и Румынии — суши (а ещё в Португалии). Британцы предпочитают китайскую кухню.