Хуан Карлос решил остаться в ОАЭ

Бывший король Испании Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, решил и дальше проживать в ОАЭ, хотя будет периодически возвращаться в пиренейское королевство. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме экс-главы государства на сайте королевского двора Испании.

"В настоящее время я предпочитаю по причинам, относящимся к моей личной сфере и затрагивающим только меня, продолжать на постоянной и стабильной основе проживать в Абу-Даби, где я обрел спокойствие, - отмечается в послании. - Хотя, естественно, я буду нередко возвращаться в Испанию".

Это заявление последовало после того, как в начале марта прокуратура Испании закрыла следственные действия, связанные с имуществом 84-летнего Хуана Карлоса I. Хотя ему не было предъявлено никаких обвинений, было открыто несколько расследований, которые имели отношение к его деятельности. 3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил нынешнему королю Филиппу VI, являющемуся его сыном, о решении покинуть страну. С тех пор он находится в ОАЭ.

Источник: ТАСС