Какие машины в Испании чаще всего останавливают для проверки?

По какому принципу сотрудники Гражданской гвардии выбирают автомобили для проверки? Какая машина в потоке с наибольшей вероятностью привлечёт внимание дорожной полиции? Издание 20minutos составило список таких автомобилей.

1. Фургоны

В последнее время в Испании обращают особое внимание на фургоны в связи с их использованием в недавних терактах. Кроме того, фургоны часто оказывается участниками ДТП. Ими сложнее управлять.

2. Красные, жёлтые и чёрные машины

Жёлтый и красный цвета ассоциируются со скоростью и праздником. И если такой автомобиль едет ночью, а за рулём сидит молодой человек или девушка, с большой вероятностью, его остановят для проверки. Что касается чёрных машин, то они плохо заметны в тёмное время и часто попадают в аварии.

3. Спорткары

На спортивные автомобили обращают особое внимание. И это логично. У водителей спорткаров часто возникает соблазн разогнаться и проигнорировать правила дорожного движения.

4. Старые машины

Старые автомобили часто находятся в неудовлетворительном состоянии и не располагают современными системами безопасности, в связи чем к ним приковано пристальное внимание дорожной полиции.

5. Машины с тонировкой

Затонированные стёкла для дорожной полиции - как красная тряпка для быка.

6. Opel Calibra

Несмотря на то, что эту модель уже не выпускают, она всё ещё встречается на дорогах и её часто тормозят. Всё дело в том, что Opel Calibra нередко выбирают любители тюнинга, объясняют эксперты издания.

7. GSI, TDI и другие двигатели

Нестандартные двигатели зачастую обеспечивают автомобилю высокие скоростные показатели, что не может не настораживать дорожную полицию. Поэтому водители машин с отметками GSI, TDI и другими должны быть к этому готовы.

8. BMW Serie 3 E36

Как и в случае с шестым пунктом, эту модель раньше часто тюнинговали.

9. Seat León

Одна из самых популярных моделей среди испанской молодёжи. Seat León часто тормозят для проверки. Особенно если он красный или жёлтый.

10. Hyundai Coupé

Опять же, дело в тюнинге.

11. Honda Civic Type R

«Вызывающий автомобиль, мощный и скоростной, к тому же часто с тюнингом», - объясняют авторы.

12. Новинки

Новые модели, которые только-только появляются на дорогах, часто привлекают внимание Гражданской гвардии. Их останавливают просто из любопытства.