Какие машины в Испании чаще всего останавливают для проверки?

По какому принципу сотрудники Гражданской гвардии выбирают автомобили для проверки? Какая машина в потоке с наибольшей вероятностью привлечёт внимание дорожной полиции? Издание 20minutos составило список таких автомобилей.
В последнее время в Испании обращают особое внимание на фургоны в связи с их использованием в недавних терактах. Кроме того, фургоны часто оказывается участниками ДТП. Ими сложнее управлять.
Жёлтый и красный цвета ассоциируются со скоростью и праздником. И если такой автомобиль едет ночью, а за рулём сидит молодой человек или девушка, с большой вероятностью, его остановят для проверки. Что касается чёрных машин, то они плохо заметны в тёмное время и часто попадают в аварии.
На спортивные автомобили обращают особое внимание. И это логично. У водителей спорткаров часто возникает соблазн разогнаться и проигнорировать правила дорожного движения.
Старые автомобили часто находятся в неудовлетворительном состоянии и не располагают современными системами безопасности, в связи чем к ним приковано пристальное внимание дорожной полиции.
Затонированные стёкла для дорожной полиции - как красная тряпка для быка.
Несмотря на то, что эту модель уже не выпускают, она всё ещё встречается на дорогах и её часто тормозят. Всё дело в том, что Opel Calibra нередко выбирают любители тюнинга, объясняют эксперты издания.
Нестандартные двигатели зачастую обеспечивают автомобилю высокие скоростные показатели, что не может не настораживать дорожную полицию. Поэтому водители машин с отметками GSI, TDI и другими должны быть к этому готовы.
Как и в случае с шестым пунктом, эту модель раньше часто тюнинговали.
Одна из самых популярных моделей среди испанской молодёжи. Seat León часто тормозят для проверки. Особенно если он красный или жёлтый.
Опять же, дело в тюнинге.
«Вызывающий автомобиль, мощный и скоростной, к тому же часто с тюнингом», - объясняют авторы.
Новые модели, которые только-только появляются на дорогах, часто привлекают внимание Гражданской гвардии. Их останавливают просто из любопытства.Темы: Общество