Как сбросить 13 килограммов, отказавшись всего от двух продуктов?

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Испанское издание El Confidencial рассказало историю молодого человека, который отказался всего от двух продуктов и за два месяца сбросил 13 килограммов лишнего веса без изнурительных диет.
При росте 176 сантиметров вес молодого человека составлял 85 килограммов. Его это не устраивало, он решил изменить пищевые привычки. Прежде всего отказался от хлеба и алкоголя, посчитав их самыми вредными в своем рационе. Больше никаких кардинальных перемен не было. Он просто старался не переедать и есть побольше овощей. Не покупал фастфуд. Впрочем, молодой человек признается, что ему пришлось поработать над собой, отучить себя от хаотичного употребления пищи.
Вот пример его обычного меню на день…
«Я узнал, что, когда мы худеем, мы теряем не только вес, но и позволяем негативным мыслям исчезнуть с этой дополнительной нагрузкой. Я чувствую себя более энергичным, более сильным. загружена и готова к психологическим испытаниям. Изменилось отношение к жизни», - констатирует он.