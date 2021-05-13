Испанская больница отчиталась о ковид-пациентах, заболевших после вакцинации

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В госпитале Калатаюда (провинция Сарагоса) призвали не расслабляться даже тем, кто уже привился от коронавируса. Глава медицинского учреждения Кристина Гуарга рассказала, что среди госпитализированных с COVID-19 есть девять человек, которые были вакцинированы одной или двумя дозами. Причем речь идет не о пенсионерах, а о пациентах среднего возраста.
«Это люди в возрасте от 39 до 53 лет, некоторые из них получили первую или обе дозы вакцины… Мы не должны расслабляться, ошибочно думать, что все закончилось и мы защищены», - цитирует врача издание Heraldo.
Гуарга подчеркивает, что ни одна вакцина не может дать 100-процентной защиты. «Можно говорить о 94% или 96%. Вероятность заражения существует», - добавляет она. Кроме того, по словам эксперта, не следует ждать моментального эффекта. После вакцинации должно пройти время, прежде чем организм сформирует защитный механизм. И у всех людей этот процесс занимает разное время.