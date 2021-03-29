Как испанцы нарушают запрет на поездки? 5 популярных способов

Последние новости Испании на русском языке
В Испании действует запрет на пересечение границ регионов и отдельных провинций. Разрешены только поездки, связанные с работой, медицинской помощью, уходом за подопечными и т.д. Но многие испанцы нарушают запрет, пользуясь этими исключениями. Перечислим самые популярные схемы.
Работодатель может выписать пропуск своему сотруднику и отправить его в командировку в другой регион. Такие справки часто используют для поездок, никак не связанных с трудовой необходимостью.
Поездка к врачу — уважительная причина для того, чтобы нарушить действующие ограничения. Пользуясь этим, многие специально записываются к какому-нибудь врачу в другом регионе, чтобы оправдать пересечение границы.
Студентам разрешено возвращаться домой, если они учатся в другом регионе. Часто они злоупотребляют своими правами.
Членам Федерации альпинизма разрешено передвигаться по стране. Поэтому сейчас в Испании небывалый спрос на членство в этой организации.
Обстоятельства непреодолимой силы могут быть разными. Поэтому здесь открывается бесконечный простор для воображения. Например, недавно полицейские задержали мужчину, который прорывался через границу между провинциями Мурсия и Аликанте, так как «остро нуждался в сексе».