Из-за вспышки ковида целый кампус в Севилье закрыли на карантин

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В общежитии для студентов в Ла-Картухе (Севилья) произошла вспышка коронавируса. Всего COVID-19 выявлен у 29 человек.
Из-за вспышки ковида пришлось изолировать 150 студентов, проживающих в общежитии. А также весь персонал, сообщает агентство EFE в понедельник со ссылкой на источники в департаменте здравоохранения Андалусии.
Массовые ПЦР-тесты в общежитии стали проводить после того, как у одного из студентов начали проявляться симптомы коронавируса.
Сейчас общежитие перешло на режим карантина, никого не впускают и не выпускают из него.