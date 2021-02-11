Испанский телеканал извинился за подачу новости о наследнице престола

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Руководство телекомпании RTVE извинилось за то, как на канале была преподнесена новость об отъезде наследницы испанского престола на учёбу в Великобританию.
RTVE озаглавил сюжет так: «Леонор покидает Испанию, как и её дедушка». Напомним, бывший король Испании Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул страну в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от налогов. Позже папарацци смогли сфотографировать его в сопровождении телохранителей в Абу-Даби, в спортивном порту при отеле.
Что касается внучки Хуана Карлоса, в среду Королевский дом объявил, что принцесса будет учиться по программе бакалавриата в UWC Atlantic College в Уэльсе, Великобритания. Обучение стоит 67 000 фунтов стерлингов, но оно будет оплачено из семейного бюджета.
Глава RTVE Роса Мария Метео заявила, что «глубоко сожалеет об ошибке», допущенной её коллегами. И пообещала найти уволить виновных. «Это полная безответственность, которая, впрочем, не может повлиять на непоколебимую приверженность RTVE защите конституционных ценностей и государственных институтов и, прежде всего, монархии», - заявил она.