В Испании определились с вакцинацией уже переболевших коронавирусом

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Испанский Минздрав предупредил тех, кто уже переболел коронавирусом, что привиться им можно будет только через шесть месяцев после болезни. Это касается всех людей младше 55 лет, независимо то того, в какой форме протекал ковид. Соответствующее требование содержится в официальной Стратегии вакцинии против COVID-19.
У документе уточняется, что те пациенты, которые заразились после получения первой дозы вакцины, тоже должны будут выждать полгода до получения второй дозы. На пожилых пациентов это правило не распространяется. Их будут прививать так же, как и тех, кто не болел коронавирусом.
По последним данным, в Испании от коронавируса привились уже более миллиона человек. Нежелательные побочные эффекты встречались в 0,14% случаев. Как правило, это высокая температура и общее недомогание.