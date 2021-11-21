Испанский священник отправился в тюрьму за кражи из церкви

Последние новости Испании на русском языке
В одной из церквей испанской Галисии произошёл скандал: священника уличили в серии краж.
Выяснилось, что на протяжении некоторого времени священник выносил из церкви ценные элементы убранства. В частности, он успел украсть двух ангелов, набор канделябров, старинный стол, серебряную чашу, крест и ещё целый список вещей.
Когда вина священника была доказана, суд приговорил его к трем с половиной годам тюремного заключения. Затем наказание смягчили до двух с половиной лет, так как священник вернул часть украденного.