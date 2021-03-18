Испанские спасатели доставили на сушу 115 мигрантов 

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У берегов острова Лансароте морская спасательная служба Испании перехватила лодку и каяк со 115 нелегальными мигрантами.
Среди нелегалов были 19 женщин, в том числе одна беременная, и 15 детей. Все они пытались добраться до острова Гран-Канария. Их заметили с самолёта, на котором спасатели патрулируют эту зону. Троим потребовалась госпитализация: беременной женщине и двоим мужчинам с переохлаждением.
Однако не все, кто отправился в плавание на этих двух лодках, добрался до берега. Тело одного из нелегалов, которого смыло волной, выловили спасатели.
Всего с начала года у берегов Канарских островов погибли 17 мигрантов.