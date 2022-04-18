Испанские школьники в среднем тратят 18 часов в неделю на домашние задания

Каждую неделю среднестатистический испанский школьник тратит 18,2 часа на домашние задания. Это на час больше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Стоит отметить, что с 2015 года система измерения поменялась. Если раньше учитывалось только время, которое уходит на выполнение заданий, выданных школьными учителями, то теперь считают всё. В том числе учитывается и время на репетиторов, и изучение дополнительных материалов, и чтение внеклассной литературы.

Новая система изменения увеличила примерно в два раза время на домашние задания как в Испании, так и в ОЭСР в целом.