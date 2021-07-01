Испанские принцессы носят платья из Mango и Springfield

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Испанские принцессы Леонор и София вместе с родителями — королём Фелипе и королевой Летисией — прибыли в Барселону. Здесь им предстоит вручить премии принцессы Жиронской сразу за 2020 и 2021 годы. Эту награду получают молодые специалисты в разных областях: от культурной до технологической.
Как сообщают местные СМИ, на прогулку по садам дворца Альбенис принцессы надели платья от относительно скромных текстильных брендов. Леонор гуляла в платье Mango в стиле бохо, идеально подходящем для лета. Принцесса выбрала свой любимый синий цвет. На ней также были черные замшевые лоферы от Pretty Ballerinas, которые придали образу более формальный вид. Инфанта София появилась в светло-голубом наряде от Springfield, сшитом в стиле платья для детской куклы. На обеих были маски.
Эта поездка королевской семьи в Каталонию - первая за 20 месяцев. Последний раз они все вместе присутствовали здесь в ноябре 2019 года.