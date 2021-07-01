Испанцы выстроились в очереди, чтобы обменять песеты на евро

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В Испании 30 июня истёк срок, в течение которого можно было обменять на евро песеты — национальную валюту, которая вышла из оборота ещё в 2002 году. По последним данным, у испанцев на руках остаются песеты на общую сумму в полтора миллиарда евро…
В последний день к дверям банковских отделений выстроились целые очереди из желающих избавиться от устаревших монет и банкнот.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", на некоторых можно было озолотиться:
1 песета 1946 года стоит 3000 евро;
50 сентимо с 1947 по 1951 год — 550 евро;
5 песет 1947-1951 года — 5000 евро;
5 песет 1949 года — 15000 евро.