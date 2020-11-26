Испанские медсёстры требуют снизить налоги на средства индивидуальной защиты

Испанское профессиональное объединение медицинских сестёр потребовали снизить НДС не только маски, но и на другие средства индивидуальной защиты.
По их словам, от этого напрямую зависит успех в борьбе с распространением коронавируса. По большому счёту, заявили они, маски и прочие средства индивидуальной защиты, должны быть бесплатными, особенно для семей с низким доходом и других «социально уязвимых групп». По мнению медицинских работников, «идеальным было бы включить их в каталог лекарств и товаров, финансируемых национальной системой здравоохранения, с одинаковыми критериями доступа, основанными на доходах и социально-экономическом положении каждого гражданина». «Это будет справедливо», - уверены они.
Ранее власти Испании снизили налоги на маски с 21% до 4%. Это привело к уменьшению максимально возможной цены с 0,96 до 0,62 евро.Темы: Общество