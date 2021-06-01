Испанские медики бьют тревогу: каждый четвёртый ребенок регулярно пьёт энергетики

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Министерство потребления Испании обнародовало пугающую статистику: 25% детей в возрасте от 3 до 10 лет регулярно употребляют энергетические напитки. «Это при том, что детям их пить нельзя», - подчёркивает министр Альберто Гарсон.
Среди подростков статистика ещё печальнее: 62% употребляют энергетики на регулярной основе. Медики предупреждают, что энергетики — это не просто безалкогольные напитки. А именно так они официально продаются в магазинах, что освобождает их от ограничений на рекламу.
Основным ингредиентом этих напитков является кофеин, который следует употреблять с осторожностью даже взрослым, говорят медики. Этот стимулятор может иметь последствия для здоровья, особенно детского. «Человек, принимающий более 1,4 миллиграмма кофеина на килограмм веса в день, может страдать бессонницей, но если доза увеличится до 3 миллиграммов, это может спровоцировать сердечно-сосудистые, гематологические, неврологические и психоповеденческие риски», - говорит Кармен Рубио, которая руководила сбором статистики.
Каждые 100 миллилитров этих энергетических напитков содержат 32 миллиграмма кофеина. Врачи рекомендуют подросткам в возрасте от 11 до 13 лет не употреблять более 200 миллилитров в день (это меньше, чем одна банка), в то время как для подростков в возрасте от 14 до 17 лет рекомендуемая доза составляет 250 миллилитров. Для взрослых — максимум 300 миллилитров. Детям следует вообще отказаться от энергетиков.