Испанская прокуратура заинтересовалась вдовой Шона Коннери

Испанская прокуратура крепко взялась за вдову актёра Шона Коннери, который скончался 10 дней назад.
91-летней Мишелин Рокбрюн собираются предъявить обвинения в налоговом мошенничестве. В 1999 году вилла звёздной четы в Марбелье была продана и снесена, а на ее месте вопреки нормативам был построен многоквартирный дом. По этому делу были осуждены адвокаты актёра, мэр Марбельи и шесть сотрудников городского совета.
Сейчас Испания пытается связаться с властями Багамских островов, где проживает вдова. Её может грозить тюремное заключение и крупный штраф.Темы: Общество