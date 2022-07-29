Испанке удалось 15 лет контролировать ВИЧ без медикаментов

Пациентка в Барселоне в течение 15 лет контролирует ВИЧ без каких-либо медицинских препаратов против него. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Клинической больницы Барселоны.

По ее версии, речь идет об "уникальном случае функционального выздоровления". "У пациентки после прекращения антиретровирусной терапии наблюдается полный контроль над репликациями ВИЧ, сохраняющийся более 15 лет, с неопределяемой вирусной нагрузкой и без приема препаратов против вируса", - уточнили в медицинском учреждении.

Там пояснили, что пациентка "была включена в клиническое испытание с антиретровирусной терапией в течение девяти месяцев и различными иммуномодулирующими вмешательствами с циклоспорином А, иммунодепрессантом". "Представленный случай является исключительным не только потому, что очень мало людей с контролем в течение длительного времени после лечения, но и из-за механизма контроля над ВИЧ, отличного от описанного у элитных пациентов-контролеров и других случаев, задокументированных до сих пор", - пояснил глава ВИЧ-отделения больницы Барселоны Жозеп Мальолас.

"Этот случай функционального выздоровления открывает двери для разработки новых потенциальных стратегий лечения для повышения активности клеток, участвующих во врожденной реакции пациента на вирус", - заключили в медицинском учреждении.

Источник: ТАСС