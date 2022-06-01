Испанию постепенно делают некурящей

Последние новости Испании на русском языке
Минздрав Испании хочет распространить запрет на курение на террасы кафе и ресторанов, на все спортивные объекты, кампусы, остановки общественного транспорта. Это в ближайшее время. А к 2030 году курение запретят у входов в торговые центры и возле больниц и школ.
Дальше — тотальный запрет на курение на пляжах (уже частично действует в некоторых регионах), в парках, в любых очередях (даже в табачный киоск). Возможно, запретят курить в собственной машине. Эти меры пока обсуждаются.