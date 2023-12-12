В Испании внедряют общие тюрьмы для мужчин и женщин

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Уже два года правительство пытается реформировать испанские тюрьмы, смешав в них мужчин и женщин. В стране уже есть 20 общих блоков, где вместе отбывают наказание 925 мужчин и 202 женщины.
Мужские и женские камеры находятся в одном коридоре. Заключённые обоих полов встречаются на прогулках и в столовой, вместе играют в футбол и пинг-понг, ходят в один тренажёрный зал. Что-то вроде пионерского лагеря. Насильников в такие блоки, конечно, не заселяют, уточняет телеграм-канал "Испания".