Испания вошла в топ-10 стран с самым комфортным вождением автомобиля

Учитывали не только соблюдение правил дорожного движения, но и вытекающие из этого последствия: число ДТП, превышение скорости, смертность на дорогах и т.д. Также брали в расчёт качество дорог и их загруженность. А ещё попытались собрать и проанализировать отзывы в социальных сетях. В итоге получили список стран, где водить комфортнее всего.

Испания заняла в этом списке восьмое место с одним из самых низких в мире показателей смертности на дорогах.

Первая тройка выглядит так: Япония, Нидерланды, Норвегия.

А вот аутсайдеры рейтинга: Таиланд, Перу, Ливан.