Таксисты заблокировали центр Мадрида

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Тысячи водителей такси заблокировали в среду площадь Кастилии в центре испанской столицы.
Тысячи водителей такси заблокировали в среду площадь Кастилии в центре испанской столицы.Таким образом таксисты в рамках уже третьей за последние месяцы акции протеста выступают против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, которая, по их словам, передает сектор в руки крупного бизнеса в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt.