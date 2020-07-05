Испания в числе стран, лучше всего защищающих права ЛГБТ-сообщества

В конце июня в мире проходили мероприятия в поддержку движения ЛГБТ. В связи с этим правительство Испании запустило кампанию “Сейчас более, чем когда-либо, Гордость!”, призванную поддержать интеграцию представителей ЛГБТ. Среди прочих мероприятий, в стране прошло празднование 15-летия закона о равных браках, в котором приняли участие министр равных возможностей Ирене Монтеро и бывший президент Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Организация экономического сотрудничества и развития представила отчет по поддержке ЛГБТ-сообщества в разных странах. По оценкам ОЭСР, Испания исполняет 69% международных стандартов, установленных в 2019 году для поддержания равенства и интеграции сообщества.
Этот результат ставит Испанию на пятое место в рейтинге стран, в которых наилучшим образом защищены представители ЛГБТ. Испания уступает лишь Канаде (87%), Португалии (76%), Франции (74%) и Нидерландам (72%), и опережает Германию (68%), Исландию (67%) и Австралию (67%). Закрывают группу государств-участников, которые добились наименьшего прогресса в области интеграции ЛГБТ, Южная Корея, Япония и Турция.
Кроме того, исследование показало связь между интеграцией ЛГБТ и гендерным равенством: страны, которые добились наибольшего прогресса в правах сообщества ЛГБТ, также являются странами, в которых наблюдается наибольшее равенство в правах между мужчинами и женщинами. Так, например, в Канаде, Португалии и Франции более высокий уровень женской активности и в два раза больше женщин-парламентариев по сравнению с Южной Кореей, Японией и Турцией – 34% против 15%. А разница в заработной плате между мужчинами и женщинами в трех странах-лидерах за последние 20 лет сократилась на 30%.
Помимо законодательства, в докладе также предлагаются другие меры, нацеленные на улучшение условий для ЛГБТ-сообщества. «Необходимо также следить на дискриминацией ЛГБТ-представителей и создавать культуру равного обращения в таких секторах, как образование, сфера труда и система здравоохранения», - говорится в докладе.Темы: Общество