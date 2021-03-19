Испания ужесточает требования к ношению масок

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Конгресс депутатов одобрил проект закона об экстренных мерах предотвращения, сдерживания и координации для преодоления кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19. «За» проголосовали 199 депутатов, 91 воздержался и 57 высказались против.
Среди мер, предусмотренных в законе, сохраняется обязанность для всех людей в возрасте от шести лет носить маску в общественных метах, на улице и в любых закрытых помещениях для общественного пользования. Но новая редакция этого закона отменяет возможность не надевать маску там, где гарантировано расстояние в полтора метра между людьми. Теперь в общественных местах, в том числе на улице, нужно находиться в маске в любом случае.
Министр здравоохранения Каролина Дариас считает, что «этот указ позволяет продвинуться в борьбе с пандемией».