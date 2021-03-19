В Севилье задержан пьяный инструктор по вождению

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Полиция Севильи задержала инструктора по вождению, который пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По словам очевидцев, 46-летний инструктор вышел из бара и сразу направился к машине. Ученица, увидев, в каком он состоянии, отказалась начинать урок. Началась словесная перепалка. Один из прохожих вызвал полицию. Тест показал шестикратное превышение уровня алкоголя в крови инструктора.
Сейчас полиция Севильи опрашивает остальных учеников, чтобы выяснить, насколько систематически инструктор проводил занятия в пьяном виде.