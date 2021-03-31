Испания снимает возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca

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Власти Испании решили упразднить верхний возрастной предел для вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным британско-шведской фирмой AstraZeneca. Ранее в стране данным препаратом прививали только людей от 18 до 65 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Кроме того, власти королевства также решили использовать вакцину компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для лиц от 66 лет.
Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту в 47-миллионной стране было сделано более 7,7 млн прививок от коронавируса. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,27 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 75,3 тыс. человек.
На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen.