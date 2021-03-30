В Испании судят родителей, не водивших детей в школу из-за ковида

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Родители двух подростков в испанской Астурии предстанут перед судом за то, что не водили своих детей в школу из-за страха перед коронавирусом. Прокуратура требует 11 месяцев тюремного заключения для каждого из родителей.
Братья 14 и 11 лет за последний год вообще не ходили на занятия, но один из них однажды пришел на экзамен. Родителей несколько раз предупреждали, что прогулы без уважительной причины недопустимы, но они не прислушались. При этом они не просто опасались коронавируса, а в силу идейных соображений не хотели, чтобы их дети посещали школу, где введены ограничения. Так, они не признают масок, считая, что они «скрывают индивидуальность» и формируют неправильные социальные навыки.
Поэтому родители записали своих детей в дистанционную американскую школу. Между тем образование в этой школе официально не признается в Испании, как и вообще домашнее образование.
14 декабря 2020 года прокурор по делам несовершеннолетних в последний раз потребовал от них выполнить обязательства по обеспечению школьного обучения своих детей.