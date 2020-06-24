Испания признала бесполезным препарат для лечения коронавируса

Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (Aemps) приостановило большую часть клинических испытаний гидроксихлорохина в качестве метода лечения от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает РИА Новости, решение было принято, после того как ВОЗ и британские специалисты (исследование Recovery) пришли к выводу, что этот противомалярийный препарат не помогает при лечении пациентов с COVID-19.
Aemps обращает внимание, что в ходе исследований не было выявлено никаких побочных эффектов и вреда пациентам, а прекращение исследований связано с отсутствием положительной динамики. "Предварительные анализы не выявили каких-либо проблем с безопасностью, и рекомендация прекратить набор пациентов для клинических испытаний обусловлена отсутствием клинической пользы гидроксихлорохина для госпитализированных пациентов и его применения в постконтактной профилактике", - говорится в сообщении агентства.Темы: Общество