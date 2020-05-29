Испания приняла закон о минимальном прожиточном доходе

Как сообщает РИА Новости, заместитель председателя правительства Пабло Иглесиас пояснил, что человек без доходов вообще, живущий один, будет иметь право на получение от государства пособия в размере 462 евро в месяц. На каждого члена семьи дополнительно выделяется 139 евро, максимально – 1015 евро в месяц на семью. Родители-одиночки могут рассчитывать на дополнительные 100 евро.

При этом если доход есть, но он меньше, чем эти суммы, то государство обязуется доплачивать разницу, но не больше. Это, по мнению Иглесиаса, будет гарантировать, что люди, несмотря на получение пособия, будут заинтересованы в поиске работы. При этом люди, имеющие работу, но чьи доходы крайне низкие, также будут иметь право на пособие.

Власти автономных сообществ могут выделять дополнительные средства домохозяйствам, живущих за чертой бедности.

Претендовать на пособие могут жители Испании (живущие в стране как минимум год) в возрасте от 23 до 65 лет, или с 18 лет, если у них есть дети. Запросить выплату пособия можно с 15 июня.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что минимальный прожиточный доход поможет 850 тысячам домохозяйств, затраты государства составят 3 миллиарда евро.

Еще до эпидемии по официальной статистике у 600 тысяч домохозяйств Испании не было вообще никаких доходов, 2,5 миллиона (население Испании – 47 миллионов) находились за чертой крайней бедности (доходы менее 370 евро). По статистике ЕС, 26,1% населения Испании (то есть 12 миллионов) находятся на грани "социального отчуждения". Испания на третьем месте в Европе по уровню детской бедности. Эпидемия COVID-19 и ее экономические последствия привели к еще большему росту бедности. Только за март-апрель работы лишились 600 тысяч человек.