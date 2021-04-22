Испания поделится вакциной с Латинской Америкой

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Испания поможет решить проблему нехватки вакцин против коронавируса в значительной части стран Латинской Америки. Мадрид пожертвует в этом году 7,5 миллионов доз, но это произойдет только после того, как половина населения Испании будет привита. То есть в июле (если удастся следовать графику). Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил об этом на XXVII Иберо-американском саммите.
По словам премьера, Испания готова отдавать Латинской Америке от 5% до 10% собственной вакцины, которую в свою очередь получит от Европейского союза в 2021 году.
Власти Испании поставили перед собой цель провести вакцинацию 70% населения страны, которое составляет 47 миллионов человек. Полностью привиты пока 3,6 миллиона.