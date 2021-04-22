Власти Каталонии смягчают антиковидные ограничения

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С понедельника в Каталонии будут отменены некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг региональный советник по вопросам здравоохранения Альба Вергес. «Ситуация стабилизировалась», - заявила она.
При этом региональные власти напомнили, что комендантский час пока никто не отменяет. Он действует с 22:00 до 6:00. Также правоохранительные органы предупреждают, что будут по-прежнему пресекать ботельоны (массовое распитие алкоголя на улице) и подпольные вечеринки.