Испания подарила Аргентине 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Самолет с 400 тыс. дозами вакцины от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, подаренными Испанией Аргентине, прибыл в воскресенье в южноамериканскую страну. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
"Этим утром в международный аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR133 Aerolineas Argentinas с новой партией в количестве 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые были переданы в дар нашей стране правительством Испании. Таким образом, с начала реализации плана вакцинации от SARS-CoV-2 Аргентина получила более 47,5 млн вакцин", - говорится в сообщении, которые приводит агентство ТАСС.
Испания обещала передать бесплатно странам Латинской Америки 7,5 млн доз вакцин от коронавируса. По словам Минздрава Аргентины, полученные дозы будут использованы для вакцинации жителей, которые ожидают вторую прививку от коронавируса.
Стоит отметить, что сама Испания отказалась от использования вакцины AstraZeneca. Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca, однако из-за побочных эффектов было принято решение отказаться от нее, и в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили 5 миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.