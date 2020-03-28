Испания переходит на летнее время

В ночь на воскресенье испанцы и другие жители Европы переводят стрелки часов на час вперёд.
29 марта в 2:00 стрелки часов нужно будет перевести на 3:00. Переход на летнее время происходит в соответствии с предписаниями Евросоюза, направленными на экономию электроэнергии. Практика перехода на летнее и зимнее время уходит корнями во времена Римской Империи. Современная система перевода часов на постоянной основе введена после первого нефтяного кризиса 70-х годов, когда ряд стран решил таким образом экономить энергоресурсы. Часы традиционно переводят в последнее воскресенье марта. По данным испанского Института диверсификации и экономии энергии, с помощью перехода на летнее время на освещении в стране можно сэкономить до 5%, что эквивалентно 300 млн евро, из которых 90 млн приходятся на жилые дома, а остальные 210 млн – на служебные и промышленные сооружения.
Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября.Темы: Общество