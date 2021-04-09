Испания опять сдвинет возрастной порог для вакцинации AstraZeneca

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Власти Испании снова собираются поменять возрастной диапазон для тех, кто может прививаться вакциной AstraZeneca от коронавируса. Теперь Министерство здравоохранение разрешает использовать эту вакцину для людей в возрасте от 60 до 69 лет. Еще несколько дней назад было принято решение прививать только испанцев от 60 до 65 лет.
При этом для группы в возрасте от 66 до 69 лет Минздрав делает оговорку. Если в распоряжении властей автономного сообщества есть другие вакцины (Pfizer, Moderna, скоро — и Janssen), то лучше использовать их. Если их нет — можно и AstraZeneca.
Что касается лиц моложе 60 лет, Комиссия по общественному здравоохранению решила «отложить» вакцинацию AstraZeneca. Это, в частности, касается тех категорий граждан Испании, которые были в приоритете и должны были получить дозу AstraZeneca: военные, агенты полиции и Гражданской гвардии, пожарные и учителя.
Пересматривать возрастные требования для вакцинации AstraZeneca власти Испании начали после череды побочных эффектов, а именно образования тромбов. О том, кто обычно подвержен такой опасной реакции, читайте здесь.