Какой штраф ждет в Испании тех, кто едет в машине без маски?

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В Испании обсуждают штрафы за нахождение в автомобиле без защитной маски. Несколько противоречивые сообщения властей многих сбили с толку. Высказывались предположения, что за это вообще не штрафуют. Но, по уточненным данным, штраф все же реальный и составляет 100 евро. Он грозит тем, кто вместе не живет, но едет в одной машине без масок. То есть членам одной семьи, которые живут в одной квартире, можно не использовать маски. А если едут, например, таксист и пассажир, то маски должны быть на обоих.
На этой неделе Главное управление дорожного движения (DGT) опубликовало сообщение, в котором заверило, что отсутствие маски не является нарушением Закона о дорожном движении и не предполагает штрафов и лишения баллов из водительских прав. Это сразу породило споры. Ведь ранее правительство включило в Королевский указ «о новой нормальности» обязательное ношение масок в частном транспорте. В этом указе четко прописано, что маски должны быть на всех, кто находится в автомобиле, если эти люди не живут вместе.
DGT пришлось публиковать уточняющее сообщение, из которого становится ясно, что следить за масками и выписывать соотвествующие штрафы должна не дорожная полиция, а обычная, а также Гражданская гвардия. Но сами штрафы никто не отменял.