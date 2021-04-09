Какой штраф ждет в Испании тех, кто едет в машине без маски?

В Испании обсуждают штрафы за нахождение в автомобиле без защитной маски. Несколько противоречивые сообщения властей многих сбили с толку. Высказывались предположения, что за это вообще не штрафуют. Но, по уточненным данным, штраф все же реальный и составляет 100 евро. Он грозит тем, кто вместе не живет, но едет в одной машине без масок. То есть членам одной семьи, которые живут в одной квартире, можно не использовать маски. А если едут, например, таксист и пассажир, то маски должны быть на обоих.