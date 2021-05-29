Испания начнёт вакцинировать подростков в сентябре

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В Испании вакцинация в этой возрастной категории начнётся в сентябре, сообщили изданию La Vanguardia источники в Минздраве.
Согласно стратегии вакцинации, утвержденной властями Испании 11 мая, подростки не входят в группу риска, а потому их начнут вакцинировать в последнюю очередь. Статистика показывает, что люди в возрасте 50-59, 40-49 и 30-39 лет имеют более высокий риск госпитализации, чем подростки. Исключение составляют дети и подростки с серьёзными патологиями, которых в ряде случаев начнут прививать от коронавируса уже сейчас.
Вчера EMA дало зеленый свет вакцине Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Анализ агентства показал, что этот препарат безопасен и эффективен и в этой возрастной группе. Рекомендации по применению такие же, как и для взрослых, то есть две дозы, разделенные периодом в три недели.
В ходе испытаний были привиты 1005 подростков и ни один из них не заболел коронавирусом. Побочные эффекты у пациентов в возрасте от 12 до 15 лет такие же: местная реакция, усталость, головная боль. Но они редки и быстро проходят.
Впрочем, не все считают, что подростков необходимо вакцинировать. Например, руководить отдела детских инфекционных болезней в госпитале Vall d'Hebron Пер Солера напоминает, что COVID-19 у детей и подростков обычно протекает в легкой или бессимптомной форме, он крайне редко требует госпитализации.