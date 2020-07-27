Испания лидирует в ЕС по заболеваемости коронавирусом

Член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис отметила рост числа зараженных коронавирусом в Евросоюзе в последние недели. Она написала об этом в твиттере.
Еврокомиссар призвала европейцев не терять осторожность и продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.
В ЕС по заболеваемости COVID-19 пока лидирует Испания - 319 501 зараженных с начала пандемии, 28 432 летальных исходов. В мире лидируют США с 4 371 992 зараженными и 149 852 умершими. Об этом сообщает «Интерфакс».Темы: Общество В мире