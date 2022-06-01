Испания и Португалия признаны лучшими европейскими странами для пенсионеров-экспатов

Последние новости Испании на русском языке
Испания заняла второе место в европейском рейтинге лучших стран для пенсионеров, уступив лишь Португалии.
Специалисты компании Movingtospain составили этот рейтинг, исходя из таких параметров, как уровень цен, ожидаемая продолжительность жизни, безопасность, климат, здравоохранение. Португалия набрала 7,83 балла, Испания — 7,31, Италия — 7,31.
В Испанию особенно любят перебираться пенсионеры из Великобритании и США. Здесь их привлекает климат, доступность жилья, хорошая медицина и привлекательные программы для пенсионеров-экспатов.