Испания — первая в мире по доступности донорских органов

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Испания опять побила рекорд по трансплантациям — почти 6 тысяч операций за минувший год. Власти объясняют это тем, что многие испанцы охотно жертвуют свои органы. Только в прошлом году своё тело на нужды медицины завещали 2346 жителей страны.
«У нас, испанцев, самые большие шансы в случае необходимости получить орган», - заявила глава Минздрава Моника Гарсиа. Чаще всего пересаживают почки (больше половины всех операций) и печень. Далее по убыванию следуют лёгкие, сердце, поджелудочная и кишечник.