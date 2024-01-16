ООН: за год 1413 мигрантов не доплыли до Испании

Это на 20% больше, чем в прошлом году. 956 человек утонули у берегов Канарских островов и 457 — в Средиземном море.

И если смертность на средиземноморском маршруте уменьшилась на 19%, но на канарском она взлетела в два раза. Среди погибших и пропавших без вести 51 ребёнок и 121 женщина. Тела большинства из них не были найдены.

При этом, по данным МВД, 55 618 человек смогли добраться на лодках до берегов Испании, а это почти вдвое больше, чем год назад. Подавляющее большинство приплыли на Канары. Остальные — на Балеарские острова, в Сеуту и Мелилью.