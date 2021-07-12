Испанец предстал перед судом за злобные комментарии в соцсетях

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Житель Гуардо (Паленсия) осужден за комментарии в социальных сетях. Мужчина не скрывал своей радости в связи со смертью агента Гражданской гвардии, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Сотрудника Гражданской гвардии насмерть сбила машина.
Суд признал интернет-пользователя виновным в разжигании ненависти и применил для него наказание в виде штрафа в размере 1440 евро. Его подсудимый может выплачивать «в рассрочку» — по 6 евро в день, передает телеграм-канал "Испания".