Испанцы вышли на пляжи собирать пластиковые гранулы

Они собирали пластиковые гранулы, которые в огромном количестве выбросило на берег, сообщает телеграм-канал "Испания: главные новости". Это произошло ещё в декабре, когда возле Португалии несколько контейнеров упали за борт.

Из таких гранул делают предметы повседневного обихода. Но в Брюсселе заявили, что они токсичны и не разлагаются. И пока правительство Галисии размышляет, что с этим делать, местные жители сами взялись за дело. Гранулы собирают в перчатках с помощью обычных дуршлагов.