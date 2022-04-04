Испанцы стали экономить электроэнергию

Энергетический кризис и резкий рост цен привел к тому, что 62,5% испанцев стали использовать меньше электроэнергии, а 58% уменьшили объем потребляемого автомобильного топлива, следует из опроса, проведенного газетой El País и радиостанцией Cadena Ser.

Еще 16% респондентов заявили, что пока не стали сокращать потребление горючего и света, но уже задумываются об этом.

Почти половина опрошенных перестали пользоваться отоплением дома, 44% стали покупать меньше еды и товаров повседневного спроса, а 22% решили сделать запасы на "черный день".

Опрос проводился в онлайн-формате с 22 по 28 марта среди двух тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих в Испании.

Источник: РИА Новости