У миллиона испанцев может развиться долгая форма коронавируса

Более чем у миллиона человек в Испании может развиться «долгий COVID-19», связанный в большинстве случаев с такими симптомами, как усталость и головная боль. Об этом пишет агентство EFE.

Такой вид COVID-19 может поражать все группы населения, перенесшие это заболевание, однако наиболее вероятными кандидатами являются взрослые в возрасте от 30 до 50 лет и женщины.

Эксперты заявили о важности того, чтобы пациенты с коронавирусом имели достаточное время для восстановления перед возвращением к нормальной деятельности и не испытывали давления, чтобы не переживать на себе «долгий COVID-19».

Источник: Regnum