Испанцам советуют не хвастать в WhatsApp свидетельством о вакцинации

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В Испании идёт массовая вакцинация против коронавируса. Тем, кто дважды привился и выработал антитела, выдают сертификат о вакцинации, который открывает многие двери. Например, с ним можно свободно перемещаться по Евросоюзу, не сдавая никаких ПЦР-тестов. На радостях многие начали выкладывать в группах в WhatsApp фотографии своих свидетельств. Однако специалисты по киберугрозам советуют так не делать.
«Фотографировать свой сертификат и публиковать его — плохая идея. Это может обернуться кражей личных данных», - объяснил Кристофер Бадд, старший менеджер по глобальным коммуникациям и противодействию угрозам в компании Avast. По его словам, эти сертификаты содержат данные, которых достаточно, чтобы выдать себя за другого человека. В частности, их могут использовать телефонные мошенники, проворачивая аферы с банковскими картами.