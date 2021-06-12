Школу в Барселоне проверяют на буллинг после самоубийства ученицы

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Правозащитные организации Барселоны заинтересовались школой, где одна из учениц свела счёты с жизнью. По словам её родителей, девочку затравили в школе. Выяснилось, что это не единственный случай буллинга в этом учебном заведении.
Около месяца назад 15-летняя ученица школы Pare Manyanet в Сант-Андреу покончила с собой. Накануне она получила сообщения с пожеланиями смерти от кого-то из школы. Родители девочки уверены, что именно обстановка в школе сделала жизнь их дочери невыносимой.
После этого случая о буллинге заговорили и родители других учеников. Выяснилось, что многие из них по этой причине перевели своих детей в другие школы. Они утверждают, что не только учащиеся, но и преподаватели замешаны в этой травле. В школе царит атмосфера подавления некоторых детей коллективом, они лишены всякой поддержки, считают правозащитники.