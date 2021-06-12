Испанцам могут аннулировать все штрафы за нарушение антиковидных правил

Последние новости Испании на русском языке
Конституционный суд Испании может аннулировать все штрафы, выписанные во время режима строгой изоляции из-за пандемии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais, партия Vox обратилась в суд из-за решений левого правительства в разгар пандемии. 22 июня суд обсудит проект постановления, в котором говорится, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции. В документе отмечается, что для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности. Если КС в ходе обсуждений поддержит данный проект, все штрафы, наложенные за нарушение ограничительных мер в этот период, будут аннулированы.
В середине марта прошлого года правительство Испании объявило режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. Только в Барселоне было собрано более миллиона евро штрафов. По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.