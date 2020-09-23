Гражданская гвардия предупредила об опасном «друге» из соцсетей

В Испании активизировался злоумышленник (или целая группа), который навязывает подросткам опасные игры, чтобы довести их до самоубийства.
С предупреждением выступила в эти выходные Гражданская гвардия. Правоохранительным органам известно как минимум об одной жертве злодея. Это 11-летний мальчик из Неаполя, который выпал с 11 этажа, выполняя задания своего нового «друга» из соцсетей. Он оставил записку такого содержания: «Прости, мама, но я боюсь человека в капюшоне».
Сейчас злоумышленник активно действует в Испании, добавляясь в друзья к подросткам в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и TikTok. Он называет себя Jonathan Galindo, а на фото профиля ставит изображение человека в маске собаки. Этот образ используют итальянские последователи печально известной игры «Синий кит», которая унесла жизни нескольких подростков.
Jonathan Galindo предлагает юным пользователям соцсетей поиграть в многоуровневую игру, состоящую из заданий разной степени сложности. Последнее из них — суицид.
Испанские правоохранительные органы призывают подростков и их родителей быть внимательными и ни в коем случае не добавлять в друзья людей с именем Jonathan Galindo.
Общество