Голландская принцесса нашла в Испании спасение от мафии

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Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская год прожила в Испании из-за угрозы похищения, сообщает BBC со ссылкой на королевскую семью.
20-летняя принцесса училась в Мадриде, где чувствовала себя в безопасности и могла свободно передвигаться по городу. Сейчас она вернулась домой.
В 2022 году проживавшая в общежитии Амстердамского университета принцесса стала объектом охоты для Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе. Катарину-Амалию срочно заперли во дворце и приставили к ней охрану. А затем тайно отправили в Мадрид.